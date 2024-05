Messerangriff auf 20-Jährigen im Odenwaldkreis: Lebensgefahr

Michelstadt (dpa/lrs) - Ein 21-Jähriger soll einen 20-Jährigen in Michelstadt (Odenwaldkreis) mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter floh nach der Attacke in der Sonntagnacht zunächst, stellte sich aber am Montagmorgen bei der Polizei. Das teilten das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Dienstag gemeinsam mit. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Das Opfer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.