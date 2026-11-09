Messerangriff nach Streit: 33-Jähriger festgenommen

Ilsfeld (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger soll bei einem Streit in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) mit einem Messer auf einen 47 Jahre alten Mann eingestochen und ihn am Hals verletzt haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest, wie ein Sprecher mitteilte. Gegen ihn bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts oder einer gefährlichen Körperverletzung. Ob er in Untersuchungshaft kommt, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.