Messerangriff nach Streit: 33-Jähriger festgenommen
Ein Streit unter zwei Männern eskaliert: Ein 33-Jähriger soll mit einem Messer auf einen 47-Jährigen losgegangen sein und ihn am Hals verletzt haben. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer fest.
Ilsfeld (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger soll bei einem Streit in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) mit einem Messer auf einen 47 Jahre alten Mann eingestochen und ihn am Hals verletzt haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest, wie ein Sprecher mitteilte. Gegen ihn bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts oder einer gefährlichen Körperverletzung. Ob er in Untersuchungshaft kommt, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.
Zum Streit kam es am Sonntagnachmittag. Nach Angaben des Polizeisprechers soll der 33-Jährige stark alkoholisiert gewesen sein. Das Opfer erlitt den Angaben nach eine leichte Verletzung am Hals und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen konnte der 47-Jährige die Klinik wieder verlassen. Ein Alkoholtest bei dem Tatverdächtigen fiel positiv aus. Wie hoch sein Promillewert war, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.