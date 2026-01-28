Messerattacke auf künftigen Schwiegersohn: Vater vor Gericht

Ulm (dpa) - Weil er den Partner seiner Tochter mit einem Messer angriffen haben soll, steht ein 52-Jähriger ab heute (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Ulm. Dem Mann wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Vater soll in einem Lokal in der Ulmer Innenstadt auf den Partner losgegangen sein, weil er gegen die Beziehung und bevorstehende Hochzeit gewesen sein soll.

Laut Anklage soll der Mann mehrfach in Richtung Brust seines Schwiegersohns in spe gestochen haben. Als ein Gast dazwischengehen wollte, soll der Angeklagte ihm mit dem Messer ins Bein gestochen haben. Die Beinschlagader des Mannes wurde getroffen, er musste notoperiert werden.