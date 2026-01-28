Prozess

Messerattacke auf künftigen Schwiegersohn: Vater vor Gericht

Mitten in einem Lokal eskaliert ein Familienstreit: Ein Vater soll den Freund seiner Tochter mit einem Messer angegriffen haben. Nun beginnt der Prozess gegen den 52-Jährigen.

Sechs Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Sechs Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Weil er den Partner seiner Tochter mit einem Messer angriffen haben soll, steht ein 52-Jähriger ab heute (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Ulm. Dem Mann wird versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Vater soll in einem Lokal in der Ulmer Innenstadt auf den Partner losgegangen sein, weil er gegen die Beziehung und bevorstehende Hochzeit gewesen sein soll.

Laut Anklage soll der Mann mehrfach in Richtung Brust seines Schwiegersohns in spe gestochen haben. Als ein Gast dazwischengehen wollte, soll der Angeklagte ihm mit dem Messer ins Bein gestochen haben. Die Beinschlagader des Mannes wurde getroffen, er musste notoperiert werden.

Danach soll der 52-Jährige wieder auf den Partner seiner Tochter losgegangen sein und ihn am Rücken verletzt haben, bevor ein anderer Gast ihn mit einem Stuhl niederschlug. Sechs Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. Ein Urteil soll bis Mitte März fallen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Familienstreit eskaliert auf Parkplatz
Kriminalität

Familienstreit eskaliert auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz bei Waldkirch läuft ein Streit zwischen zwei Gruppen aus dem Ruder. Ein Mensch wird verletzt. Die Polizei muss Pfefferspray einsetzen.

18.11.2025

Vater soll Tochter getötet haben - Polizei schießt ihn an
Kriminalität

Vater soll Tochter getötet haben - Polizei schießt ihn an

Ein Familienstreit eskaliert: Ein 58-Jähriger dringt den Angaben nach ins Haus seiner Ex-Frau ein, sperrt sie und den Sohn aus – und nimmt die Tochter in seine Gewalt. Mit tödlichen Folgen.

11.10.2025

Vater soll Tochter getötet haben - Polizei schießt ihn an
Kriminalität

Vater soll Tochter getötet haben - Polizei schießt ihn an

Ein Familienstreit eskaliert: Ein 58-Jähriger dringt den Angaben nach ins Haus seiner Ex-Frau ein, sperrt sie und den Sohn aus – und nimmt die Tochter in seine Gewalt. Mit tödlichen Folgen.

11.10.2025

Beziehungsstreit eskaliert – Messerattacke in Aßlar
Kriminalität

Beziehungsstreit eskaliert – Messerattacke in Aßlar

Ein Streit zwischen dem Ex-Partner und dem neuen Freund einer Frau endet in Aßlar mit einer Messerattacke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

08.10.2025

Familienstreit eskaliert - fünf Verletzte
Schlägerei

Familienstreit eskaliert - fünf Verletzte

Ein Familienstreit artet aus und mehrere Familienmitglieder prügeln sich mitten auf der Straße. Es gibt Verletzte.

09.06.2025