Sohn greift Vater mit Messer an

Aalen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 48-Jähriger hat in Aalen (Ostalbkreis) seinen 72-jährigen Vater mit einem Messer angegriffen. Ein Nachbar hatte beobachtet, wie der Sohn zuvor immer wieder an das Haus des Vaters herangefahren und wieder weggefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Als der Vater schließlich nach Hause kam, fuhr auch der Sohn wieder an das Haus heran, stieg aus und attackierte seinen Vater mit einem Messer. Dabei wurde der Vater leicht verletzt.