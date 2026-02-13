Aalen

Sohn greift Vater mit Messer an

Mit 1,5 Promille greift ein Mann seinen Vater an. Ein mutiger Nachbar greift ein und verhindert Schlimmeres. Wie es dazu kam.

Der Sohn war betrunken und musste eine Blutprobe abgeben (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Aalen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 48-Jähriger hat in Aalen (Ostalbkreis) seinen 72-jährigen Vater mit einem Messer angegriffen. Ein Nachbar hatte beobachtet, wie der Sohn zuvor immer wieder an das Haus des Vaters herangefahren und wieder weggefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Als der Vater schließlich nach Hause kam, fuhr auch der Sohn wieder an das Haus heran, stieg aus und attackierte seinen Vater mit einem Messer. Dabei wurde der Vater leicht verletzt.

Der 43-jährige Nachbar kam zu Hilfe. Zusammen überwältigten sie den Sohn, bis zum Eintreffen der Polizei. Bei einem vorläufigen Atemalkoholtest hatte der Sohn 1,5 Promille intus. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sohn kam in Polizeigewahrsam.

Dem Vorfall am Donnerstag lag den bisherigen Erkenntnissen ein Familienstreit zugrunde.

