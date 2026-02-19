Kehl

Mann mit drei Promille hantiert mit Messer

Mit drei Promille und einem Küchenmesser löst ein Mann in Kehl Alarm aus. Die Polizei greift mehrmals ein – am Ende landet der 27-Jährige in Gewahrsam.

Ein Mann hat in Kehl mehrmals randaliert (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Mann hat in Kehl mehrmals randaliert (Symbolbild)

Kehl (dpa/lsw) - Ein 27-jähriger, polizeibekannter Mann hat mit einem Messer in Kehl mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Eine Ladenangestellte hatte Alarm geschlagen, weil der Mann vor dem Laden mit der Stichwaffe hantierte, wie die Polizei mitteilte. Polizisten rückten aus, aber fanden jedoch keine Waffe. Dem 27-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt.

Kurz darauf gingen erneut Notrufe wegen eines Mannes ein, der herumschreie und Passanten anpöbele. Als Polizisten eintrafen, hielt der Mann ein Küchenmesser in der Hand. Die Beamten entwaffneten ihn. Ein erster Alkoholtest zeigte drei Promille an. Er landete nach dem Vorfall am Mittwoch in Gewahrsam.

