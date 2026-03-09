Mann randaliert in Melsungen

Betrunkener verletzt Gast mit Messer und attackiert Wirt

Mit 1,6 Promille zieht ein Mann durch Melsunger Kneipen, verletzt einen Gast und schlägt einen Wirt. Der Tatverdächtige hatte laut Polizei 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Gegen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Gegen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (Symbolbild)

Melsungen (dpa/lhe) - Ein 26-Jähriger soll in Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) in mehreren Gaststätten randaliert und einen Gast mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei nahm ihn nach mehreren Einsätzen in der Nacht zum Samstag fest. 

Wie die Ermittler mitteilten, betrat der Mann kurz nach Mitternacht die erste Gaststätte und stach dort unvermittelt auf einen Gast ein. Der Mann erlitt demnach eine etwa 20 Zentimeter lange Schnittwunde am linken Unterarm. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige flüchtete.

In dritter Gaststätte randaliert und festgenommen

Kurze Zeit später meldete sich laut Polizei der Betreiber einer weiteren Gaststätte und berichtete von Problemen mit einem Gast. Der Mann habe randaliert, den Wirt geohrfeigt und ihn mit einem Messer bedroht. Später habe der 26-Jährige schließlich in einer weiteren Gaststätte randaliert, wo er schließlich festgenommen werden konnte. Die Polizei setzte dabei nach eigenen Angaben Pfefferspray ein. 

Der 26-Jährige wurde laut Mitteilung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und dort zunächst zur Beobachtung aufgenommen. Eine dort durchgeführte Blutentnahme habe einen Blutalkoholwert von 1,6 Promille ergeben, hieß es. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus soll der Mann den Angaben zufolge in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt werden. Gegen ihn werde nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie weiteren Straftaten ermittelt.

