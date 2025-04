Ermittlungen nach Schüssen auf Wirt gehen weiter

In den letzten Wochen sind im Südwesten immer wieder Schüsse gefallen, mehrere Menschen wurden verletzt. Erst am Wochenende ereignete sich erneut ein solcher Vorfall - wieder in Plochingen. Viele Fragen sind noch offen, die Ermittler prüfen Zusammenhänge.