Metall-Tarifkonflikt: Tarifparteien verhandeln erneut
Nach ganztägigen Warnstreiks kommt Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen im Metall-Tarifkonflikt. Wann und wo sich die Gewerkschaft und die Arbeitgeber zu Gesprächen treffen.
Stuttgart (dpa) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie treffen sich die Tarifparteien am Mittwoch in Mannheim zu erneuten Gesprächen. Die Gewerkschaft nahm einen entsprechenden Vorschlag des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall an, wie es in einer Mitteilung der IG Metall hieß. Die geplanten ganztägigen Warnstreiks würden allerdings bis Dienstag fortgesetzt. Die Gewerkschaft wolle damit am Montag und Dienstag den Druck in den Betrieben noch einmal erhöhen.
«Wir sind bereit, die Gespräche fortzusetzen. Aber ein weiterer Termin allein ist noch kein Fortschritt», sagte Barbara Resch, Bezirksleiterin und Verhandlungsführerin der IG Metall Baden-Württemberg, laut der Mitteilung. «Entscheidend ist, ob die Arbeitgeber sich inhaltlich bewegen. Mit dem bisherigen Angebot kommen wir nicht weiter.»
3,7 Millionen Menschen arbeiten unter Flächentarifvertrag
Arbeitgeber-Verhandlungsführer Sebastian Krause hatte zuvor gesagt, man habe trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage ein faires Tarifangebot vorgelegt. «Auch bei der Sicherung von Investitionen und Arbeitsplätzen gab es gemeinsame Sichtweisen. Statt diese Chance zu nutzen, setzt die IG Metall jetzt mit dem Ganztagsstreik auf eine weitere Eskalation. Das ist der völlig falsche Weg.» Die Industrie brauche jetzt Lösungen, keine Eskalation.
Bundesweit arbeiten rund 3,7 Millionen Männer und Frauen unter den Bedingungen des Flächentarifvertrags. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.
IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld
Die dritte Verhandlungsrunde im möglichen Pilotbezirk Baden-Württemberg hatte keine Annäherung gebracht. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.
Die Arbeitgeber haben bisher über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten. Zudem wird über mögliche zeitweise Abweichungen verhandelt, um Investitionen zu ermöglichen oder Jobs zu sichern. Das Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde.