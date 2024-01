Meteorologen erwarten viel Regen in Hessen kommende Woche

Offenbach (dpa/lhe) - Es bleibt nass: Auch an den ersten Tagen des neuen Jahres regnet es in Hessen viel. So fallen am Dienstag teils ergiebige Niederschläge bei milden Höchsttemperaturen meist zwischen 9 und 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montag mitteilte. Der Wind weht kräftig. Auf den Höhen kann es auch stürmische Böen geben.