Meteorologen warnen nach warmen Tagen vor Unwetter

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Wärme und teilweise Schwüle der vergangenen Tage wird sich nach Einschätzung der Meteorologen am Nachmittag in einigen Teilen des Landes in schweren Gewittern, starkem Regen und möglicherweise auch Hagel entladen. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte am frühen Nachmittag eine Unwetterwarnung vor allem für den Raum Freiburg, auch für die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen wird «markantes Wetter» erwartet.