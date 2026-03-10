Meuthen zieht sich nach Wahlniederlage zurück

Kehl (dpa) - Der frühere AfD-Chef Jörg Meuthen, zuletzt stellvertretender Bundesvorsitzender der Kleinpartei Werteunion und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, zieht sich einem Zeitungsbericht zufolge aus der aktiven Politik zurück. «Ich gebe alle Parteifunktionen auf, bleibe nur einfaches Parteimitglied», sagte er der «Bild»-Zeitung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Wahlergebnis war «heftige Enttäuschung»

Als Vize-Landesvorsitzender sei er bereits zurückgetreten und werde auf dem Bundesparteitag der Werteunion auch nicht mehr für den Bundesvorstand kandidieren. «Dieses Wahlergebnis war eine wirklich heftige Enttäuschung», sagte er der Zeitung. Landesweit hatte die Werteunion nur 0,2 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Meuthen war im Wahlkreis Kehl angetreten und hatte dort nur 0,8 Prozent der Erststimmen bekommen.