Mildes und teils sonniges Wetter in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Auf Hessen warten mehrere Tage milden Wetters. Nachdem sich die Wolken am Samstag aufgelockert haben, wird es auch in den kommenden Tagen heiterer und klarer. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mit. Demnach wird es am Sonntag heiter bis wolkig bei Höchstwerten von 16 bis 19 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, im Bergland teils stark und selten auch stürmisch.