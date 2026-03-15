Wahl-Tag

Millionen Hessen zur Wahl aufgerufen

Wer soll künftig in Hessen in den Vertretungen der Städte, Gemeinde und Kreise sitzen? Bei den Kommunalwahlen entscheiden darüber die Bürgerinnern und Bürger. Um 8.00 Uhr geht es los.

Die Abstimmung beginnt um 8.00 Uhr: Wer wird künftig in den Rathäusern und Gemeindevertretungen mitgestalten? (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Abstimmung beginnt um 8.00 Uhr: Wer wird künftig in den Rathäusern und Gemeindevertretungen mitgestalten? (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fast 4,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Hessen sind am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme bei den Kommunalwahlen abzugeben. Neben gut 4,2 Millionen Menschen mit deutschem Pass dürfen auch rund 430.000 EU-Ausländer ihre Kreuzchen machen. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 18.00 Uhr. 

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Bei der Abstimmung geht es nach Angaben der Landeswahlleitung um die Mandate in den 21 Kreistagen sowie den kommunalen Parlamenten von 421 Städten und Gemeinden. In mehreren Kommunen stehen zudem Bürgermeisterwahlen an, in Hanau wird ein neuer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin gesucht. Auch Bürgerentscheide stehen in einigen Gemeinden an. 

Bei den Kommunalwahlen im Jahr 2021 holte die CDU mit 28,5 Prozent die meisten Stimmen im Land, die SPD wurde mit 24,0 Prozent zweitstärkste Kraft. Die Grünen kamen auf 18,4 Prozent, die AfD auf 6,9 Prozent, die FDP auf 6,7 Prozent sowie die Linke 4,0 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent. 

Zum zehnten Mal werden außerdem in Hessen am Sonntag die Ausländerbeiräte bestimmt. Laut Integrationsministerium bewerben sich 2.086 Kandidatinnen und Kandidaten in 89 Gemeinden, Städten und Kreisen. Wahlberechtigt sind alle Menschen mit einem ausländischen Pass, die seit mehr als drei Monaten in ihrer Kommune angemeldet sind.

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