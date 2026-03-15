Wahlen

Kommunalwahlen enden - Stimmauszählung zieht sich hin

Millionen Bürger haben die Abgeordneten in Hessens Kommunalparlamenten bestimmt. Nach langem Wahlkampf sind die Abstimmungen nun vorbei. Das große Zählen beginnt. Und das kann sich ziehen.

Die Kommunalwahlen in Hessen sind zu Ende. Bis 18.00 Uhr haben fast 4,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Kreuzchen machen können. Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Kommunalwahlen in Hessen sind zu Ende. Bis 18.00 Uhr haben fast 4,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Kreuzchen machen können.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Erstmals seit fünf Jahren haben die Wählerinnen und Wähler in Hessen wieder an Kommunalwahlen teilgenommen. Seit 18.00 Uhr sind die Wahllokale geschlossen, nun beginnt das Auszählen der vielen Stimmen. Landesweit wird in der Nacht zum Montag nur ein sogenanntes Trendergebnis erwartet.  

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Die vollständige Stimmenauszählung in den Städten und Gemeinden im Bundesland kann sich teils tagelang hinziehen. Das Wahlsystem ermöglicht es, die Stimmen auf unterschiedliche Wahlvorschläge zu verteilen, aber auch bis zu drei Stimmen für einen einzelnen Bewerber zu vergeben.  

Von 8.00 bis 18.00 Uhr sind in Hessen die Wahllokale für die Kommunalwahlen geöffnet gewesen. Nun werden die vielen Stimmen ausgezählt. Foto: Andreas Arnold/dpa
Von 8.00 bis 18.00 Uhr sind in Hessen die Wahllokale für die Kommunalwahlen geöffnet gewesen. Nun werden die vielen Stimmen ausgezählt.

Neben gut 4,2 Millionen Deutschen konnten bei den Kommunalwahlen auch rund 430.000 EU-Ausländer ihre Kreuzchen machen. Laut Landeswahlleitung geht es um die Mandate in den 21 Kreistagen sowie den kommunalen Parlamenten von 421 Städten und Gemeinden. 

Außerdem wurden in zahlreichen Städten und Gemeinden neue Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister gewählt, in der erst seit Anfang 2026 kreisfreien Stadt Hanau wird das Oberbürgermeister-Amt neu besetzt. 

Auch Wahl der Ausländerbeiräte

Gleichzeitig wurden in Hessen zum zehnten Mal auch die Ausländerbeiräte bestimmt. Laut Integrationsministerium gab es insgesamt 2.086 Kandidatinnen und Kandidaten in 89 Gemeinden, Städten und Kreisen.

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