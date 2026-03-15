Kommunalwahlen enden - Stimmauszählung zieht sich hin

Wiesbaden (dpa/lhe) - Erstmals seit fünf Jahren haben die Wählerinnen und Wähler in Hessen wieder an Kommunalwahlen teilgenommen. Seit 18.00 Uhr sind die Wahllokale geschlossen, nun beginnt das Auszählen der vielen Stimmen. Landesweit wird in der Nacht zum Montag nur ein sogenanntes Trendergebnis erwartet.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die vollständige Stimmenauszählung in den Städten und Gemeinden im Bundesland kann sich teils tagelang hinziehen. Das Wahlsystem ermöglicht es, die Stimmen auf unterschiedliche Wahlvorschläge zu verteilen, aber auch bis zu drei Stimmen für einen einzelnen Bewerber zu vergeben.

Foto: Andreas Arnold/dpa Von 8.00 bis 18.00 Uhr sind in Hessen die Wahllokale für die Kommunalwahlen geöffnet gewesen. Nun werden die vielen Stimmen ausgezählt.

Neben gut 4,2 Millionen Deutschen konnten bei den Kommunalwahlen auch rund 430.000 EU-Ausländer ihre Kreuzchen machen. Laut Landeswahlleitung geht es um die Mandate in den 21 Kreistagen sowie den kommunalen Parlamenten von 421 Städten und Gemeinden.

Außerdem wurden in zahlreichen Städten und Gemeinden neue Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister gewählt, in der erst seit Anfang 2026 kreisfreien Stadt Hanau wird das Oberbürgermeister-Amt neu besetzt.

Auch Wahl der Ausländerbeiräte