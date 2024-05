Millionenbau der Uniklinik Frankfurt eröffnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Erweiterungsbau der Uniklinik Frankfurt geht in Betrieb. «403 Millionen Euro für die Erweiterung des Zentralbaus Haus 23. Mit der Einweihung wird eines der größten Neubauprojekte des Landes Hessen abgeschlossen», sagte der Staatssekretär im Finanzministerium, Uwe Becker (CDU), bei der Eröffnungsfeier am Donnerstag in Frankfurt. «Damit endet eines der größten - von der hessischen Landesregierung finanzierten - öffentlichen Bauprojekte der vergangenen Jahre», hieß es von Uniklinik-Chef Jürgen Graf in einem Begrüßungsschreiben.