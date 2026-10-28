Beschädigte Oberleitung

Millionenschaden durch Lastwagenunfall an Bahnübergang

Ein Lastwagen reißt eine Oberleitung herunter. Eine Woche später sind die Folgen des Unfalls noch immer zu spüren.

Der Lastwagenfahrer hatte mutmaßlich vergessen, die Kippmulde seines Fahrzeugs abzusenken, bevor er den Bahnübergang überquerte. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der Lastwagenfahrer hatte mutmaßlich vergessen, die Kippmulde seines Fahrzeugs abzusenken, bevor er den Bahnübergang überquerte. (Symbolbild)

Geisingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang in Geisingen (Landkreis Tuttlingen) vor einer Woche ist ein Millionenschaden entstanden. Die länger andauernde Sperrung des Bahnübergangs beeinträchtigt zudem weiterhin den Anliegerverkehr zu mehreren Unternehmen und Sportanlagen, wie die Polizei mitteilte.

Ein 61 Jahre alter Lastwagenfahrer hatte am vergangenen Mittwoch bei einer Firma Schutt abgeladen und anschließend vermutlich vergessen, die Kippmulde seines Fahrzeuges wieder abzusenken. Beim Überqueren des Bahnübergangs blieb die angehobene Mulde an der Oberleitung hängen und riss sie herunter. 

Die Bahnstrecke zwischen Donaueschingen und Immendingen (Landkreis Tuttlingen) musste gesperrt werden, ist nach Angaben eines Bahnsprechers aber seit Samstag wieder für den Zugverkehr freigegeben. Für den Straßenverkehr bleibt der Bahnübergang nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis ins kommende Jahr gesperrt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lkw reißt Oberleitung herunter - Bahnstrecke weiter gesperrt
Auswirkungen auf Bahnverkehr

Lkw reißt Oberleitung herunter - Bahnstrecke weiter gesperrt

Nach dem Unfall an einem Bahnübergang im Landkreis Tuttlingen dauern die Reparaturen an. Was das für Fahrgäste bedeutet.

22.10.2026

Kipplader reißt Oberleitung herunter – Zugverkehr lahmgelegt
Bahnstrecke gesperrt

Kipplader reißt Oberleitung herunter – Zugverkehr lahmgelegt

Ein Lastwagen bleibt hängen und die Züge stehen still: Was am Bahnübergang in Geisingen schiefging.

21.10.2026

Kran reißt Oberleitung herunter: Reparaturen dauern länger
Unfälle

Kran reißt Oberleitung herunter: Reparaturen dauern länger

In Freiburg kollidierte ein ausgefahrener Kran mit der Oberleitung einer Straßenbahn. Seitdem fahren Ersatzbusse auf einem Teilabschnitt. Das wird noch ein paar Tage so bleiben.

11.10.2025

Kran reißt Oberleitung herunter – Rollerfahrer verletzt
Oberleitungsschaden

Kran reißt Oberleitung herunter – Rollerfahrer verletzt

Ein ausgefahrener Kran an einem Abfallwagen hat in Freiburg eine Straßenbahn-Oberleitung zerstört und einen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Rollerfahrer wurde verletzt. Die Bahn steht still.

08.10.2025

Laster beschädigt Oberleitung – Zug steht still
Polizei

Laster beschädigt Oberleitung – Zug steht still

Der Fahrer eines Forstfahrzeugs baut einen Unfall an einem Bahnübergang und fährt davon. Mit Folgen: Die Schranken bleiben geschlossen.

26.02.2025