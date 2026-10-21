Bahnstrecke gesperrt

Kipplader reißt Oberleitung herunter – Zugverkehr lahmgelegt

Ein Lastwagen bleibt hängen und die Züge stehen still: Was am Bahnübergang in Geisingen schiefging.

Am Bahnübergang blieb der Lastwagen an der Oberleitung hängen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Am Bahnübergang blieb der Lastwagen an der Oberleitung hängen. (Symbolbild)

Geisingen (dpa/lsw) - Ein 61 Jahre alter Lastwagenfahrer hat mit seinem Fahrzeug eine Bahnoberleitung bei Geisingen (Landkreis Tuttlingen) heruntergerissen. Die Strecke zwischen Donaueschingen und Tuttlingen wurde deshalb bis auf weiteres gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Demnach hatte der Mann am Morgen bei einer Firma Schutt abgeladen und vermutlich vergessen, die Kippmulde vor der Weiterfahrt wieder abzusenken. Am Bahnübergang blieb der angehobene Kipper an der Oberleitung hängen und riss diese herunter. 

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer aus seinem Lastwagen. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn musste die Oberleitung zur Bergung des Fahrzeugs erden. Es kommt weiterhin zu Zugausfällen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

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