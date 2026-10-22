Lkw reißt Oberleitung herunter - Bahnstrecke weiter gesperrt

Geisingen (dpa/lsw) - Nachdem ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug eine Bahnoberleitung heruntergerissen hat, bleibt die Bahnstrecke zwischen Donaueschingen und Immendingen (Landkreis Tuttlingen) weiterhin gesperrt. Die Reparaturarbeiten an der Oberleitung sowie am Bahnübergang dauern nach wie vor an, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Fachpersonal der DB InfraGO arbeite daran, die Schäden so schnell wie möglich zu beheben.

«Eine Prognose, wann die Arbeiten abgeschlossen und der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden können, ist im Moment aber noch nicht möglich», sagte der Sprecher. Regionalzüge aus Richtung Tuttlingen könnten bis Immendingen fahren, ein Ersatzverkehr mit Bussen im Pendelverkehr zwischen Donaueschingen und Immendingen sei eingerichtet.

Der 61 Jahre alte Lastwagenfahrer hatte am Mittwochmorgen bei einer Firma Schutt abgeladen und vermutlich vergessen, die Kippmulde vor der Weiterfahrt wieder abzusenken. Am Bahnübergang bei Geisingen blieb der angehobene Kipper an der Oberleitung hängen und riss diese herunter. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Fahrer unverletzt aus seinem Lastwagen.