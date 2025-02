Millionenschaden: Gasthof brennt nieder

Fröhnd (dpa/lsw) - Ein Gasthof in Fröhnd (Kreis Lörrach) ist vollständig niedergebrannt. Ein Schaden von geschätzt über einer Million Euro ist dabei entstanden, wie die Polizei mitteilte. Eine Bewohnerin erlitt einen Schock und musste medizinisch behandelt werden. Ansonsten sei niemand verletzt worden - am Mittwoch war in dem Gasthof Ruhetage, es hätte sich niemand im Haus befunden.