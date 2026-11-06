Millionenschaden nach Wohnungsbrand: Haus unbewohnbar
Zeugen sehen Flammen in der Wohnung eines Mehrparteienhauses und rufen die Feuerwehr. Die Löscharbeiten dauern mehrere Stunden. Sieben Bewohner werden verletzt, einer schwer.
Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Ein Brand hat ein Mehrparteienhaus in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) vorerst unbewohnbar gemacht und für einen Schaden von rund einer Million Euro Schaden gesorgt. Nach Polizeiangaben wurden sieben Bewohner verletzt, einer von ihnen kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Demnach riefen Zeugen am Donnerstag die Feuerwehr, nachdem sie Flammen aus einer Wohnung des Mehrparteienhauses wahrgenommen hatten.
Die Einsatzkräfte brauchten nach eigenen Angaben rund zwei Stunden, um die Flammen zu löschen. Betroffen von dem Feuer war nur eine Wohnung. 17 Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Mehrere Menschen seien von der Feuerwehr gerettet worden. Dabei sei auch eine Drehleiter zum Einsatz gekommen. Die Bewohner seien zum Teil durch Vertreter der Stadt anderweitig untergebracht worden. Die Brandursache sei unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.