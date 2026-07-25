Feuerwehr-Einsatz

Haus nach Brand unbewohnbar – Bewohner bleiben unverletzt

Ein brennender Dachstuhl und 250.000 Euro Schaden: Wie das schnelle Handeln der Feuerwehr im Main-Kinzig-Kreis Schlimmeres verhindert hat.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa
Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. (Symbolbild)

Nidderau (dpa/lhe) - Nach einem Brand ist ein Haus in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis unbewohnbar. Nach Angaben der Polizei konnten sich die Bewohner rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Der Brand im Ortsteil Eichen war am Freitagabend gegen 20.00 Uhr gemeldet worden. 

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sei es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen nun nach der Ursache für das Feuer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
250.000 Euro Schaden bei Brand in Buseck
Brände

250.000 Euro Schaden bei Brand in Buseck

Nach einem Brand in Buseck ist ein Wohnhaus derzeit unbewohnbar. Zwei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt.

28.05.2026

Feuer macht Einfamilienhaus unbewohnbar - Bewohner gerettet
Sechsstellige Schadenssumme

Feuer macht Einfamilienhaus unbewohnbar - Bewohner gerettet

Ein Feuer machte ein Einfamilienhaus im Kreis Heilbronn unbewohnbar. Die Polizei sieht keinen Zusammenhang mit gelagerter Sportschützenmunition.

15.03.2026

Haus nach Feuer unbewohnbar - 200.000 Euro Schaden
Notfälle

Haus nach Feuer unbewohnbar - 200.000 Euro Schaden

Im Zollernalbkreis bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Die Feuerwehr wird verständigt, bei ihrem Eintreffen brennen bereits mehrere Zimmer.

31.12.2025

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden
Landkreis Konstanz

Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden

Das Dach eines Doppelhauses steht in Flammen. Die Feuerwehr rückt aus, um den Brand zu löschen.

17.05.2025

Brände

Mehrfamilienhaus unbewohnbar: 250.000 Euro Schaden

04.06.2023