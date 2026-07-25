Haus nach Brand unbewohnbar – Bewohner bleiben unverletzt
Ein brennender Dachstuhl und 250.000 Euro Schaden: Wie das schnelle Handeln der Feuerwehr im Main-Kinzig-Kreis Schlimmeres verhindert hat.
Nidderau (dpa/lhe) - Nach einem Brand ist ein Haus in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis unbewohnbar. Nach Angaben der Polizei konnten sich die Bewohner rechtzeitig vor dem Feuer in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Der Brand im Ortsteil Eichen war am Freitagabend gegen 20.00 Uhr gemeldet worden.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sei es gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen nun nach der Ursache für das Feuer.