Minderjährige randalieren auf Schuldach in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Jugendliche und ein Kind sollen auf einem Schuldach in Wiesbaden-Erbenheim mehrere Schäden verursacht haben. Die 13-, 14-, und 16-Jährigen rissen ein Fallrohr aus einer Hauswand des Gebäudes und schlugen mehrere Fensterscheiben ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Zeuge sah die jungen Menschen demnach am Donnerstag auf dem Schuldach, informierte die Polizei und hielt die drei fest, bis die Beamten eintrafen. Auf der Polizeidienststelle wurden sie ihren Eltern übergeben. Nach Polizeiangaben haben sie vermutlich einen Schaden im vierstelligen Bereich verursacht. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.