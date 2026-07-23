Verkehr

Minisattelschlepper auf A8 in Brand - Autobahn gesperrt

Ein Minisattelschlepper mit einem Traktor gerät bei Pforzheim in Brand. Zuvor war aus dem Fahrzeug Öl ausgetreten. Was das nun für Pendler bedeutet.

Die Polizei sperrte am Morgen die A8 in Richtung Stuttgart. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sperrte am Morgen die A8 in Richtung Stuttgart. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach dem Brand eines Minisattelschleppers auf der A8 bei Pforzheim kommt es zu Sperrungen und Staus. Die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim Ost und Süd in Fahrtrichtung Stuttgart sei für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt, berichtete ein Polizeisprecher. Laut dem ADAC staute sich der Verkehr am Morgen bereits auf drei Kilometern. Autofahrer müssen demnach mit rund einer halben Stunde Zeitverlust rechnen. Wie lang die Sperrung noch dauern wird, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Den Angaben zufolge war am Morgen Öl aus dem Minisattelschlepper ausgetreten und hatte sich wegen eines technischen Defekts entzündet. Verletzt wurde niemand. Der Sattelschlepper hatte laut Polizei einen Traktor geladen.

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