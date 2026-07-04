Minister kritisiert stinkende Attacke im Langener Stadtwald

Langen (dpa/lhe) - Hessens Innenminister hat eine stinkende Attacke mit einer Wasserspritzpistole gegen einen kommunalen Mitarbeiter am Ort des früheren Protestcamps gegen Kiesabbau im Langener Stadtwald verurteilt. «Ich finde es unerträglich und widerwärtig, dass Einsatzkräfte, die die Einhaltung der rechtlichen Grenzen des Protestes überprüfen, bei der Ausübung ihres Dienstes mit einer stinkenden Flüssigkeit bespritzt werden, bei der es sich mutmaßlich um Urin handelt», teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) mit.

Am Tatort sei ein Behältnis mit einer übelriechenden Flüssigkeit mit dem Wort «Urin» gefunden worden. «Außerdem kam es bei einer Mahnwache zum Widersetzen gegen polizeiliche Anweisungen. Zudem wurden von der Polizei Pyrotechnik und Holzbretter mit rausstehenden Nägeln sichergestellt», ergänzte Poseck. «Darüber hinaus gab es mehrere Verstöße gegen den Brandschutz.»

Stinkende Spritzattacke von einer Plattform

Die Polizei sprach von mehreren Menschen, die im Wald ein Lagerfeuer entzündet haben sollen - trotz der gegenwärtigen Waldbrandgefahr. Die stinkende Spritzattacke sei von einer Person von oben von einer «offenbar selbst errichteten Plattform» aus erfolgt. Sie habe zudem auch Polizeibeamte treffen wollen, diese jedoch verfehlt. Die Person sei vorläufig festgenommen worden, um sie zu verhören. Überdies gebe es den Verdacht der Sachbeschädigung bei einem nahen Zaun.

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Foto: Boris Roessler/dpa Der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) warnt vor illegalen Protestformen bei Langen im Wald. (Archivbild)

CDU-Innenminister Poseck erklärte: «Aus guten Gründen haben wir ein sehr weit gefasstes Recht auf Versammlungsfreiheit und Protest. Dabei gilt es aber die Grenzen des Rechts einzuhalten und friedlich zu bleiben.» Die Protestvorfälle zeigten ihm auch, «dass Versammlungen des linken Randes immer häufiger Grenzen des Rechts und des Anstandes überschreiten und in Gewalt ausarten. Dem gilt es entgegenzuwirken.»