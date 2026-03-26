Sicherheit an Bahnhöfen

Minister Mansoori: Zutritt zu Bahnsteig nur mit Fahrschein

Gerade an großen Bahnhöfe will Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori den Zugang zu den Bahnsteigen einschränken. Er sieht es als wichtige Maßnahme, wenn es um die Sicherheit geht.

Kaweh Mansoori (SPD) will den Zugang an Bahnhöfen einschränken. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Kaweh Mansoori (SPD) will den Zugang an Bahnhöfen einschränken. (Archivbild)

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach Ansicht des hessischen Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori sollte an großen Bahnhöfen der Zugang zu den Gleisen nur mit einem gültigen Fahrschein möglich sein. «In vielen Ländern ist es längst Standard, dass nur Menschen mit gültigem Fahrschein auf den Bahnsteig kommen», sagte der SPD-Politiker laut einer Mitteilung.

«Gerade am Knotenpunkt Frankfurt am Main ist offensichtlich, dass solche Lösungen die tatsächliche Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in Regionalbahnen, S‑Bahnen und U‑Bahnen deutlich verbessern könnten.» Hessen habe bei der Verkehrsministerkonferenz vorgeschlagen, eine Einführung solcher Barrieren zu prüfen, eine Einigung habe es aber nicht gegeben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Mehr Präsenz von Sicherheitspersonal, kluge Videoüberwachung und gute Schulungen bleiben wichtig», sagte Mansoori. «Aber wir sollten den Mut haben, auch strukturelle Antworten zu diskutieren.» Wer Bahnhöfe und Züge als sichere Orte erhalten wolle, dürfe sich schwierigen Fragen nicht verschließen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mansoori: Deutschlandticket bekommt solides Fundament
Bundesweit gültige Fahrkarte

Mansoori: Deutschlandticket bekommt solides Fundament

Der hessische Verkehrsminister begrüßt die Einigung bei der Verkehrsministerkonferenz ausdrücklich. Der Preis für das Ticket steigt. Es bekomme nun aber ein solides Fundament, sagt Mansoori.

18.09.2025

Minister Kaweh Mansoori gibt Regierungserklärung ab
Plenarwoche

Minister Kaweh Mansoori gibt Regierungserklärung ab

Bevor der Minister am Dienstagnachmittag am Rednerpult steht, wird im Landtag das Hessentagspaar erwartet. In diesem Jahr wird das Landesfest in Bad Vilbel gefeiert.

13.05.2025

Minister: Wandel der Wirtschaft große Herausforderung
Arbeitsmarkt

Minister: Wandel der Wirtschaft große Herausforderung

Digitalisierung und Automatisierung prägen die Arbeitswelt immer stärker. Wie können sich Unternehmen und Beschäftigte darauf einstellen?

08.05.2024

Verwaltung

Wirtschaftsminister Mansoori plädiert für neue Fehlerkultur

«Wir haben eine Verwaltungskultur in Deutschland, wo sich niemand traut, Fehler zu machen.» Das sagt Hessens Wirtschaftsminister. Jedoch könne man nur besser werden, wenn sich der Umgang mit Fehlern wandele.

15.03.2024

Faire Löhne

Minister Mansoori kündigt Reform des Vergabegesetzes an

Das Land will künftig Unternehmen stärken, die faire Löhne zahlen, sagt der neue Minister Mansoori. Die Landtags-Grünen vermissen in der Wirtschaftspolitik klare Ankündigungen zu einem anderen Thema.

07.02.2024