Minister Mansoori: Zutritt zu Bahnsteig nur mit Fahrschein
Gerade an großen Bahnhöfe will Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori den Zugang zu den Bahnsteigen einschränken. Er sieht es als wichtige Maßnahme, wenn es um die Sicherheit geht.
Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach Ansicht des hessischen Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori sollte an großen Bahnhöfen der Zugang zu den Gleisen nur mit einem gültigen Fahrschein möglich sein. «In vielen Ländern ist es längst Standard, dass nur Menschen mit gültigem Fahrschein auf den Bahnsteig kommen», sagte der SPD-Politiker laut einer Mitteilung.
«Gerade am Knotenpunkt Frankfurt am Main ist offensichtlich, dass solche Lösungen die tatsächliche Sicherheit und das Sicherheitsgefühl in Regionalbahnen, S‑Bahnen und U‑Bahnen deutlich verbessern könnten.» Hessen habe bei der Verkehrsministerkonferenz vorgeschlagen, eine Einführung solcher Barrieren zu prüfen, eine Einigung habe es aber nicht gegeben.
«Mehr Präsenz von Sicherheitspersonal, kluge Videoüberwachung und gute Schulungen bleiben wichtig», sagte Mansoori. «Aber wir sollten den Mut haben, auch strukturelle Antworten zu diskutieren.» Wer Bahnhöfe und Züge als sichere Orte erhalten wolle, dürfe sich schwierigen Fragen nicht verschließen.