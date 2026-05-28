Minister stellt «Verkehrspaket II» zum Straßenbau vor

Hofheim (dpa/lhe) - Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) will heute (10.30 Uhr) bei einem Termin auf einer Baustelle in Hofheim im Rhein-Main-Gebiet erläutern, wie der Straßenbau in Hessen besser in Schwung kommen soll. Ziel sei es, «Infrastrukturprojekte schneller, einfacher und planbarer zu machen», teilte das Ministerium vorab mit. Vorgestellt werden soll das sogenannte «Verkehrspaket II» sowie eine geplante Reform des hessischen Straßengesetzes. Mit dem «Verkehrspaket I» war unter anderem die Zulassung bestimmter Fahrzeuge in Hessen unbürokratischer geworden.