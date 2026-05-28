Straßenbau

Minister stellt «Verkehrspaket II» zum Straßenbau vor

Bei einem Termin auf einer Baustelle mit Verkehrsminister Mansoori geht es um die Pläne der Landesregierung für mehr Tempo im Straßenbau. Eine Rolle spielen auch Ideen einer Expertenkommission.

Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) lädt zu einer Pressekonferenz auf eine Baustelle ein. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) lädt zu einer Pressekonferenz auf eine Baustelle ein. (Archivbild)

Hofheim (dpa/lhe) - Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) will heute (10.30 Uhr) bei einem Termin auf einer Baustelle in Hofheim im Rhein-Main-Gebiet erläutern, wie der Straßenbau in Hessen besser in Schwung kommen soll. Ziel sei es, «Infrastrukturprojekte schneller, einfacher und planbarer zu machen», teilte das Ministerium vorab mit. Vorgestellt werden soll das sogenannte «Verkehrspaket II» sowie eine geplante Reform des hessischen Straßengesetzes. Mit dem «Verkehrspaket I» war unter anderem die Zulassung bestimmter Fahrzeuge in Hessen unbürokratischer geworden. 

Im Februar hatte eine Expertenkommission Ideen und Vorschläge für Verbesserungen im hessischen Straßenbau vorgelegt. Die Fachleute hatten sich speziell angeschaut, wie durch mehr Digitalisierung, einfachere Vergabeverfahren und Recycling das Bauen einfacher und ressourcenschonender werden kann. Die Kommission «Innovation im Straßenbau» hatte im Sommer 2025 ihre Arbeit aufgenommen, vertreten sind neben der Bauwirtschaft, Bauindustrie und der Gewerkschaft auch das Land als großer öffentlicher Auftraggeber.

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