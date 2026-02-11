Tempo beim Straßenbau - Experten legen Vorschläge vor
Wie können Straßen in Hessen effizienter gebaut werden? Eine Kommission stellt dem Wirtschaftsminister ihre Vorschläge vor.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine hessische Expertenkommission hat in den vergangenen Monaten über Möglichkeiten beraten, wie der Straßenbau im Land verbessert werden kann. Am Mittwoch (12.00 Uhr) will das Gremium in Wiesbaden erste Vorschläge an Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) übergeben. Die Kommission «Innovation im Straßenbau» hatte im Sommer 2025 ihre Arbeit aufgenommen, vertreten sind neben der Bauwirtschaft, Bauindustrie und der Gewerkschaft auch das Land als großer öffentlicher Auftraggeber.
Ein besonderer Fokus liege auf der Vereinfachung von Vergabeverfahren sowie dem konsequenten Einsatz von Recyclingmaterialien, erläuterte Wirtschaftsstaatssekretärin Ines Fröhlich zum Auftakt. Minister Mansoori hatte bereits seine Reformen im Wohnungsbau auf die Vorschläge einer Expertenkommission gestützt.