Infrastruktur

Tempo beim Straßenbau - Experten legen Vorschläge vor

Wie können Straßen in Hessen effizienter gebaut werden? Eine Kommission stellt dem Wirtschaftsminister ihre Vorschläge vor.

Die Kommission «Innovation im Straßenbau» berät seit Sommer 2025. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa
Die Kommission «Innovation im Straßenbau» berät seit Sommer 2025. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine hessische Expertenkommission hat in den vergangenen Monaten über Möglichkeiten beraten, wie der Straßenbau im Land verbessert werden kann. Am Mittwoch (12.00 Uhr) will das Gremium in Wiesbaden erste Vorschläge an Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) übergeben. Die Kommission «Innovation im Straßenbau» hatte im Sommer 2025 ihre Arbeit aufgenommen, vertreten sind neben der Bauwirtschaft, Bauindustrie und der Gewerkschaft auch das Land als großer öffentlicher Auftraggeber.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Ein besonderer Fokus liege auf der Vereinfachung von Vergabeverfahren sowie dem konsequenten Einsatz von Recyclingmaterialien, erläuterte Wirtschaftsstaatssekretärin Ines Fröhlich zum Auftakt. Minister Mansoori hatte bereits seine Reformen im Wohnungsbau auf die Vorschläge einer Expertenkommission gestützt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kommission soll Vorschläge für Prostituiertenschutz machen
Frauenrechte

Kommission soll Vorschläge für Prostituiertenschutz machen

Prostitution ist in Deutschland legal. Doch es gibt Debatten über die Schattenseiten der Legalisierung vor mehr als 20 Jahren. Experten sollen Vorschläge für mögliche Gesetzesänderungen machen.

24.11.2025

Achtung, drohender Stau! Hessen will Autofahrer warnen
Verkehr

Achtung, drohender Stau! Hessen will Autofahrer warnen

Marode Straßen und zahlreiche Baustellen nerven Autofahrer. Minister Mansoori kündigt ein Verkehrspaket an, mit Modernisierungen im Straßenbau und Verkehrsrecht. Was soll besser werden?

13.05.2025

Vorschläge für einfacheres und schnelleres Bauen vorgelegt
Bauen

Vorschläge für einfacheres und schnelleres Bauen vorgelegt

Um den Wohnungsbau zu beschleunigen, sollen die Bauvorschriften in Hessen entschlackt werden. Experten haben dazu Empfehlungen erarbeitet, die nun rasch umgesetzt werden sollen.

11.11.2024

Minister wollen Milliarden für Neustart bei Infrastruktur
Verkehrsinfrastruktur

Minister wollen Milliarden für Neustart bei Infrastruktur

Marode Straßen und Schienen, baufällige Brücken - die Verkehrswege in Deutschland sind in die Jahre gekommen. Die Verkehrsminister der Länder wollen sich nicht länger vom Bund hinhalten lassen.

10.10.2024

EU-Kommission will digitale Infrastruktur ausbauen
Internet

EU-Kommission will digitale Infrastruktur ausbauen

Lückenloser Zugang zum Internet, und zwar europaweit - die EU-Kommission macht Vorschläge, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Auch neue Sicherheitsrisiken spielen eine Rolle.

21.02.2024