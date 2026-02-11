Tempo beim Straßenbau - Experten legen Vorschläge vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine hessische Expertenkommission hat in den vergangenen Monaten über Möglichkeiten beraten, wie der Straßenbau im Land verbessert werden kann. Am Mittwoch (12.00 Uhr) will das Gremium in Wiesbaden erste Vorschläge an Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) übergeben. Die Kommission «Innovation im Straßenbau» hatte im Sommer 2025 ihre Arbeit aufgenommen, vertreten sind neben der Bauwirtschaft, Bauindustrie und der Gewerkschaft auch das Land als großer öffentlicher Auftraggeber.