Gesundheit

Ministerin informiert über Krankenhausreform

Wie sieht die künftige Klinikversorgung in Hessen aus? Gesundheitsministeirn Diana Stolz verkündet erste Pläne.

Die Krankenhauslandschaft soll neu geordnet werden. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Krankenhauslandschaft soll neu geordnet werden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Gesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) informiert heute erstmals darüber, was die Krankenhausreform des Bundes konkret für Hessen bedeutet. Im Mittelpunkt der Reform steht die Verteilung medizinischer Leistungen auf die hessischen Klinikstandorte. 

Durch die Bündelung von Expertise, Personal und Ausstattung sollen spezialisierte Standorte entstehen. Damit soll die Behandlungsqualität erhöht werden. «Gleichzeitig soll die wohnortnahe Erreichbarkeit im Notfall weiter in ganz Hessen gewährleistet werden», so das Ministerium im Vorfeld.

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