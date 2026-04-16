Ministerium: Fläschchen enthielt nie radioaktives Polonium

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Nach dem Fund eines Fläschchens mit der Aufschrift «Polonium 210» in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) hat das Umweltministerium mitgeteilt, dass der radioaktive Stoff zu keinem Zeitpunkt in dem Fläschchen enthalten war. Das hätten mehrere radiologische Messungen und Analysen des Inhalts des Behältnisses ergeben, teilte das Ministerium mit. Zudem hätten Analysen des Landeskriminalamtes keine Hinweise auf andere gesundheitsschädliche Stoffe ergeben.

Bereits vergangene Woche hatte das Ministerium mitgeteilt, dass in dem Fläschchen kein Polonium 210 sei. In dem Gefäß war demnach eine gelbliche Flüssigkeit mit weißem Granulat. Durch weitere Analysen hätten Stoffe wie Natrium, Kalium, Kalzium, Silizium und Phosphor bestimmt werden können, sagte eine Sprecherin. «Alle diese Inhaltsstoffe lassen momentan noch keinen eindeutigen Rückschluss auf den eigentlichen Inhalt zu.»

Foto: Umweltministerium Baden-Württemberg Dieser Behälter und sein Inhalt geben Fachleuten Rätsel auf.

Auf weitere Analysen werde aktuell verzichtet. Dies werde erst wieder relevant, falls die Sicherheitsbehörden entsprechende Ermittlungsansätze verfolgen wollten, sagte die Sprecherin. Was mit der Flüssigkeit geschehen soll, sei nun Entscheidung des zuständigen Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Ein Sprecher dort sagte, bisher gebe es keine neuen Erkenntnisse dazu, wie das Fläschchen in den Garten gekommen sei.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Fund bei Ostereiersuche

Zwei Männer hatten das Fläschchen nach Angaben der Polizei bei der Ostereiersuche am Ostersonntag in einem privaten Vorgarten nordöstlich von Stuttgart gefunden. Sie wählten sofort den Notruf.