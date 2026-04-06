Nach Großeinsatz

Stadt: «Polonium»-Flasche wird von Experten untersucht

Nach dem Fund eines Behälters mit der Aufschrift einer radioaktiven Substanz ist weiter unklar, was sich darin befindet. Wann die Ermittlungen weitergehen.

Das Umweltministerium transportierte das Fläschchen ab. Foto: Karsten Schmalz/KS-Images.de/dpa
Das Umweltministerium transportierte das Fläschchen ab.

Vaihingen an der Enz (dpa) - Nach dem Fund eines Fläschchens mit der Aufschrift «Polonium 210» in Vaihingen an der Enz soll der Behälter erst am Dienstag von Experten des Landesumweltministeriums untersucht werden. Die kleine Flasche werde nach Ostern geöffnet, analysiert und dann gegebenenfalls dekontaminiert, teilte die Stadt mit. Nach der Entdeckung waren zahlreiche Feuerwehrleute in die Stadt im Nordosten von Stuttgart gekommen. 

Speziell zum Strahlenschutz geschulte Einsatzkräfte hatten die Flasche am Sonntag untersucht. Zunächst konnte keines der Messgeräte eine radioaktive Strahlung feststellen. Dennoch schätzten Feuerwehrleute das Fläschchen und den Inhalt aufgrund des Aussehens und Gewichts als echt ein. Das Umweltministerium transportierte die Flasche ab. 

Polonium 210 ist ein potenziell tödliches Strahlengift. Laut Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) ist der Stoff vor allem dann gefährlich, wenn er eingeatmet oder aufgrund offener Wunden über die Haut aufgenommen wird.

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