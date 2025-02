Nach Fund von Muntjak erholt sich das Tier in Tripsdrill

Cleebronn (dpa/lsw) - Nach dem Fund in einem Garten in Kirchheim nahe Stuttgart hat ein exotisches Muntjak zunächst im Wildpark von Tripsdrill ein vorübergehendes Zuhause gefunden. «Wir haben es in Obhut genommen, seither ist es in Quarantäne», sagte Britta Günther vom Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn, zu dem das sogenannte Wildparadies gehört. Es werde zunächst eingehend vom Tierarzt untersucht und danach zu den anderen Muntjaks in die Gruppe aufgenommen, sollte es gesund sein.