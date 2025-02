Polizei fängt Muntjak - wo kommt das Tier her?

Kirchheim (dpa) - Mit einem hierzulande ungewöhnlichen Tier haben es Polizeibeamte in Kirchheim nahe Stuttgart zu tun bekommen: Sie fingen ein Muntjak ein. Dabei handelt es sich um eine kleine, aus Asien stammende Hirschart. Anwohner hatten das zutrauliche Tier in ihrem Garten umherstreifen sehen und die Polizei informiert. Diese klärt nun, woher das Tier kommt - denn Muntjaks dürfen nur unter bestimmten Auflagen und privat in Deutschland eigentlich gar nicht gehalten werden, wie ein Polizeisprecher sagte.