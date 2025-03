Aufgegriffenes Muntjak ist putzmunter

Cleebronn (dpa/lsw) - Nach dem Fund in einem Garten in Kirchheim nahe Stuttgart kommt das exotische Muntjak in seinem neuen Zuhause, dem Wildpark von Tripsdrill, gut zurecht. «Es macht einen aufgeweckten Eindruck», sagte Britta Günther vom Team des Erlebnisparks, zu dem das sogenannte Wildparadies gehört.