Ministerpräsident erinnert zum Volkstrauertag an Kriegsopfer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat zum Volkstrauertag an diesem Sonntag (17.11.) an die Hessinnen und Hessen erinnert, die durch Gewaltherrschaft und Krieg ihr Leben verloren haben. «Der Volkstrauertag ist eine stille Mahnung an uns alle, die schrecklichen Konsequenzen von Intoleranz und Hass nicht zu vergessen. Unsere Geschichte zeigt, wohin es führt, wenn eine Radikalisierung einfach hingenommen wird», mahnte der Regierungschef.