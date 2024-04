Ministerpräsident Rhein: «Hölzenbein hat begeistert»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat den gestorbenen früheren Weltmeister Bernd Hölzenbein als «großartigen Fußballer» gewürdigt. «Bernd Hölzenbein hat die Menschen mit seiner Art Fußball zu spielen, begeistert und ganz entschieden dazu beigetragen, dass Eintracht Frankfurt, aber auch die deutsche Nationalmannschaft oft siegreich waren», sagte der CDU-Politiker in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Dienstag über den Rekordtorschützen von Eintracht Frankfurt.

Als Vizepräsident der Eintracht sei Hölzenbein maßgeblich für den Aufschwung der Eintracht in den frühen Neunzigerjahren verantwortlich gewesen, so Rhein weiter. Hölzenbein war am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben, wie der hessische Bundesligist mit Berufung auf die Familie bestätigte.