Ministerpräsident: Ukrainisches Team kann Wunder vollbringen

Die Einheit am Donnerstag in der Brita-Arena zur Vorbereitung auf die EM in Deutschland verfolgte auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. «Ihr seid wahrscheinlich das beste Team, die beste Elf, die es jemals gegeben hat aus der Ukraine», sagte Rhein vor Beginn des Trainings. «Sie können ein Wunder vollbringen - so wie die Männer und Frauen gerade in der Ukraine ein Wunder für die Freiheit vollbringen.» Er drücke der Mannschaft von Trainer Sergej Rebrow genauso wie der deutschen Auswahl die Daumen, so der CDU-Politiker. «Dafür haben wir zwei Daumen.»