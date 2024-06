Ukraine absolviert öffentliches EM-Training in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kurz vor dem Auftakt der Fußball-Europameisterschaft absolviert die ukrainische Nationalmannschaft ein öffentliches Training in Wiesbaden. Am 13. Juli (11.00 Uhr) wird das Team in der BRITA-Arena eine Übungseinheit vor Zuschauern absolvieren, hieß es in einer Mitteilung der hessischen Landeshauptstadt vom Donnerstag.