Minustemperaturen und Schneefall in Hessen
Kurz vor dem ersten Advent wird es winterlich kalt. Am Freitagvormittag kann es sogar schneien. Auf den Straßen kann es glatt werden.
Offenbach (dpa/lhe) - Am Freitag vor dem ersten Advent kann es in Hessen teils etwas Schnee geben, auch müssen die Menschen mancherorts mit Glätte auf den Straßen rechnen.
Im Norden liegt die Temperaturen bei minus drei Grad, im Süden bei knapp einem Grad – so ist auch in niedrigeren Lagen mit Frost zu rechnen, vor allem nachts, wie der Deutsche Wetterdienst meldet. Etwas schneien kann es am Vormittag im Nordosten des Landes. In der Nacht zum Samstag kühlt es weiter ab auf minus drei bis minus acht Grad.
Tagsüber bleibt es am Samstag ähnlich kalt wie am Vortag. Auch die Sonne zeigt sich kaum.