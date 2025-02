Temperaturen unter 4 Grad und teilweise Schnee in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleiben die Temperaturen niedrig und mancherorts kann auch Schnee fallen. Am Freitag gebe es viele Wolken und lokal einige Schneeflocken, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag bekannt. Im Laufe des Tages werde es aber zunehmend trocken. Die Temperaturen lägen bei maximal 0 bis 4 Grad. Am Vormittag komme es zudem verbreitet zu Frost und Glätte. Es wehe ein schwacher Wind.