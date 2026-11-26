Offenbach (dpa/lhe) - Es wird winterlich in Hessen: Meist bleiben die Temperaturen im Minusbereich. Auch kann es glatt auf den Straßen werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Am Donnerstag bleibt es demnach stark bewölkt, aber trocken. Im Norden des Landes kann sich die Sonne zeigen. Im Bergland wird es laut DWD bis zu minus drei Grad kalt, am Rhein und am Main hat es um die zwei Grad. In vielen Gebieten gibt es Dauerfrost. In der Nacht zum Freitag kühlt es der Vorhersage zufolge weiter auf bis zu minus sechs Grad ab. Im Osten kann es sogar schneien, schreibt der Deutsche Wetterdienst.