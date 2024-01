Kaltes und sonniges Wetter in Hessen erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen herrscht in Hessen vielerorts Dauerfrost mit viel Sonnenschein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Dienstag Temperaturen zwischen minus 7 Grad im Bergland und plus 1 Grad am Rhein, wie die Meteorologen mitteilten. In der Nacht zum Mittwoch können die Temperaturen auf bis zu minus 13 Grad sinken. Vereinzelte Wolken aus der Nacht lösen sich nach Angaben des DWD im Laufe des Tages auf. Die Temperaturen bleiben frostig.