Kriminalität

Missbrauch nach Online-Kontakt - Mann in U-Haft

Ein Mann soll über das Internet Kontakt mit Jungen gesucht haben. Einmal kam es zu einem Treffen. Dabei soll das Kind sexuell missbraucht worden sein.

Mann in Heidelberg sitzt wegen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Mann in Heidelberg sitzt wegen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines Jungen ist ein 29 Jahre alter Mann aus Heidelberg in Untersuchungshaft gekommen. Das teilten das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg und die Polizei mit.

Der Deutsche soll über das Internet, insbesondere unter Nutzung von Online-Spielen, gezielt in den Kontakt mit Jungen getreten sein, um einen sexuellen Missbrauch anzubahnen. Nach Verlagerung der Kommunikation auf Messenger-Dienste soll er den Kindern als Gegenleistung für die Übersendung von Nacktbildern Gutschein-Codes für Onlinespiele angeboten haben, wie die Ermittler weiter mitteilten.

Einen der Jungen im Alter zwischen 8 und 10 Jahren soll der Mann bei einem Treffen zwischen 2023 und 2026 sexuell missbraucht haben. Er wurde am 7. Oktober festgenommen. Seine Wohnung wurde bereits im Januar durchsucht. Im Zuge der Auswertung beschlagnahmter Datenträger ergab sich der dringende Verdacht, dass er sich mit mindestens einem Kind mindestens einmal getroffen hat und es sexuell missbrauchte.

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