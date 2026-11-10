Missbrauchsprozess gegen Kita-Betreuer gestartet

Frankfurt/Kelkheim (dpa/lhe) - Ein ehemaliger Kita-Betreuer und Turntrainer möchte sich im Prozess gegen ihn zum Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern äußern. Die Einlassung werde im nächsten Termin erfolgen, sagte der Rechtsanwalt des 27-Jährigen im Frankfurter Landgericht. Die Jugendstrafkammer wird die Öffentlichkeit dabei vom Prozess ausschließen, um die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten und der Kinder zu wahren.

Der Anklage zufolge soll der Mann während seiner Tätigkeit in einer Kita in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) sowie als langjähriger Trainer einer Turngemeinde in Frankfurt insgesamt vier Jungen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren sexuell missbraucht haben. So soll er sie dazu gebracht haben, sich einzunässen, um sich selbst sexuell zu erregen.

Hierzu soll er die Jungen überredet oder so lange heftig gekitzelt haben, bis sie Urin verloren. In einem Fall soll er einem Neunjährigen mit heftigem Harndrang den Gang auf die Toilette verweigert haben. Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, Kinder etwa beim Kuscheln oder Spielen im Intimbereich angefasst zu haben.

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Drohen und Belohnen

Belohnt haben soll er die Kinder, indem er sie umarmte oder ihnen Kleinigkeiten schenkte. Auch soll er gedroht haben, ihren Freunden von dem Einnässen zu erzählen. Einen Zehnjährigen mit durchnässter Jogginghose soll er fotografiert haben.

Zum ersten Mal soll er im November 2024 ein Kind missbraucht haben, zum letzten Mal im März 2026. Kurz darauf wurde er festgenommen, seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Fotos mit Kinderpornografie

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Datenträger, auf denen über 3.000 Dateien und Videos mit kinderpornografischem Inhalt gespeichert gewesen sein sollen. Diese zeigen der Staatsanwaltschaft zufolge unter anderem den schweren sexuellen Missbrauch auch von Kleinstkindern. Zudem seien Kinder zum Teil eingenässt oder vor der Toilette aufgenommen worden.