Landgericht Gießen

Missbrauchsverdacht in Kita: Ex-Erzieher steht vor Gericht

Im Februar erschüttert der Verdacht von sexuellem Missbrauch in einer Kita die Gemeinde Grebenhain. Nun beginnt der Prozess gegen den früheren Erzieher. Was ihm vorgeworfen wird.

Nun beginnt am Landgericht Gießen der Prozess gegen den Angeklagten. (Symbolbild) Foto: Christian Lademann/dpa
Nun beginnt am Landgericht Gießen der Prozess gegen den Angeklagten. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Er soll als Kita-Erzieher mehrere Kinder sexuell missbraucht und Zehntausende kinderpornografische Dateien besessen haben: Vor dem Landgericht in Gießen beginnt am Montag (14.00 Uhr) der Prozess gegen einen 34 Jahre alten Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann sexuellen Missbrauch von schutzbefohlenen Kindern in 25 Fällen vor, wie die Strafverfolgungsbehörde mitteilte. Dabei soll er auch «entsprechendes Bildmaterial angefertigt» haben. 

Während der mutmaßlichen Taten war er als Betreuer und Erzieher in einer Kindertagesstätte in Grebenhain (Vogelsbergkreis) tätig. Außerdem soll der Mann rund 150.000 kinderpornografische und etwa 33.000 jugendpornografische Bild- und Videodateien in seinem Besitz gehabt haben. Während der Ermittlungen habe sich der Angeklagte nicht dezidiert zu den Vorwürfen geäußert, hieß es von der Staatsanwaltschaft. 

Der 34-Jährige war im Februar dieses Jahres in Untersuchungshaft genommen worden. Die Nachricht des Missbrauchsverdachts erschütterte Eltern, Kollegen des Mannes und auch Vertreter der Gemeinde. Auf seine Spur waren Polizei und Staatsanwaltschaft durch Ermittlungen auf einschlägigen Portalen im Darknet gekommen. Zunächst war gegen ihn wegen des Verdachts auf Besitz kinderpornographischer Inhalte ermittelt worden. Nach einer Durchsuchung sei bei einer Sichtung des Materials der Missbrauchsverdacht hinzugekommen, hieß es damals von den Ermittlern.

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