Mit 25 km/h auf der A8: Polizei zieht Laster aus dem Verkehr

Gruibingen (dpa/lsw) - Einsatzkräfte haben einen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, der zwischenzeitlich mit gerade einmal 25 bis 40 km/h auf der Autobahn 8 unterwegs gewesen war. Der Verkehrsdienst habe bei dem Sattelzug nahe Gruibingen (Landkreis Göppingen) gravierende technische Mängel festgestellt, teilte die Polizei mit.

Der Lastwagen war demnach am Montag in Fahrtrichtung München unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz fielen den Beamten erhebliche Schwachstellen am Fahrzeug auf. An leichten Steigungen auf der Autobahn schaltete die Elektronik demnach in ein Notlaufprogramm, wodurch der Sattelzug teilweise nur sehr langsam fahren konnte. Zudem wurde ein Loch im Bremssystem entdeckt. Der Sattelzug wurde vom Parkplatz bis zu einer nahegelegenen Werkstatt begleitet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 42 Jahre alte Fahrer fuhr noch bis zur Werkstatt mit, hieß es. Er muss mit einem Bußgeld von 80 Euro und einem Punkt rechnen, so der Sprecher. Ihm und dem Halter droht eine Anzeige.