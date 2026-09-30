Mit 80 km/h auf E-Scooter: Polizei stoppt Jugendlichen
Im Landkreis Kassel rast der 14-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis über die Bundesstraße. Gegen ihn wird Strafanzeige erhoben - und auch sein Vater muss sich verantworten.
Bad Emstal (dpa/lhe) - Auf einer Bundesstraße im Landkreis Kassel hat die Polizei einen 14-jährigen E-Scooter Fahrer gestoppt. Der Jugendliche sei am Montagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit - zwischenzeitlich 80 km/h - unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.
Aufgrund der technischen Eigenschaften habe der Roller nicht mehr den Voraussetzungen eines regulären Elektrokleinstfahrzeugs entsprochen. Als solche gelten E-Scooter nach Angaben der Polizei nur, wenn ihre Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 20 km/h beträgt.
Da der E-Scooter des 14-Jährigen jedoch schneller fahren konnte, hätte er für diesen eine Fahrerlaubnis benötigt. Diese besaß er nicht. Auch befand sich an dem Roller nicht das erforderliche Versicherungskennzeichen, wie die Polizei mitteilte.
Gegen den Jugendlichen sei Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhoben worden. Auch der Vater, der Halter des Fahrzeugs, muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.