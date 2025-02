Mit der Polizei auf Online-Streife

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessische Polizei setzt in Zukunft auf Polizei-Influencer in den sozialen Medien. Sieben sogenannte Cop-Influencer sollen unter dem Motto «Mehr als Blaulicht» auf Instagram Einblicke in ihre Privat- und Berufsleben ermöglichen. «Dabei verfolgen wir das Ziel, dass wir Vertrauen in die Polizei erreichen», sagte Innenminister Roman Poseck (CDU) beim Start der Kampagne. «Wir wollen die Menschen erreichen und zeigen, wie nahbar und sympathisch unsere Polizei ist.»