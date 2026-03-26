Mit Reizgas auf 15-Jährigen geschossen? Waffe sichergestellt
Nach einer Auseinandersetzung flüchtet ein 15-Jähriger in ein Jugendzentrum. Die Verdächtigen sollen ihn nicht nur attackiert, sondern auch beklaut haben. Was genau ist passiert?
Mühlheim (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung soll ein junger Mann einem 15-Jährigen mit einer Reizgaspistole aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen haben. Der Jugendliche sei nach der mutmaßlichen Tat in Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach) am Mittwochnachmittag in ein nahegelegenes Jugendzentrum geflüchtet, um sich die Augen auszuspülen, teilte die Polizei mit.
Verdächtige sollen Jugendlichen auch bestohlen haben
Tatverdächtig seien zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren, einer der beiden soll geschossen haben. Sie seien anschließend vom Tatort geflüchtet. Dabei sollen sie auch eine Sporttasche mitgenommen haben, die der 15-Jährige zurückgelassen hatte.
In der Wohnung des 20-Jährigen sei eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden, schrieb die Polizei. Gegen die beiden Männer werde nun wegen des Verdachts des Raubs und wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.