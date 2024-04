Schwere Körperverletzung mit Gaspistole

Frankfurt (dpa/lhe) - In der Nacht zum Dienstag ist ein Mann in Frankfurt-Heddernheim brutal attackiert und verletzt worden. Dies berichtete die Polizei am Dienstagmittag. Demnach sei das 40 Jahre alte Opfer nach eigenen Angaben von einem Mann angehalten und nach einem kurzen Gespräch mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Danach habe der zunächst unbekannte Täter zudem zweimal mit einer Reizgaspistole auf den Mann geschossen, hieß es weiter. Der Täter sei anschließend geflüchtet, habe die Waffe aber neben dem Verletzten zurückgelassen. Der 40-Jährige kam ins Krankenhaus.