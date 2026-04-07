Kriminalität

Mit Superrecognizer - mutmaßlicher Tankstellenräuber in Haft

Eine Tankstelle in Tettnang wird überfallen. Der vermummte Täter entkommt. Doch nach dem Einsatz eines Spezialpolizisten haben die Ermittler einen Jugendlichen im Visier.

Ein Jugendlicher ist nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Tettnang in Haft. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Jugendlicher ist nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Tettnang in Haft. (Symbolbild)

Tettnang (dpa/lsw) - Mit Hilfe eines sogenannten Superrecognizers hat die Polizei nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Tettnang (Bodenseekreis) einen Jugendlichen festgenommen. Der 17-Jährige wird der schweren räuberischen Erpressung verdächtigt und kam in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Ein Vermummter hatte Ende März eine Tankstelle überfallen und mehrere tausend Euro entwendet. Der zunächst Unbekannte flüchtete, eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Bei der Auswertung der Kamerabilder kam in der Folge ein Superrecognizer zum Einsatz. Das sind Polizisten, die sich besonders gut Gesichter merken und mit dem Erscheinen in anderen Medien abgleichen können. Sie können auch zur Wiedererkennung beitragen, indem sie nur die nicht bedeckten Teile des Gesichts abgleichen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Welche Vergleichsbilder die Ermittler im vorliegenden Fall hatten, teilte sie nicht mit. 

Bundespolizisten nahmen den zur Festnahme ausgeschriebenen verdächtigen 17-Jährigen am Mittwoch in Friedrichshafen fest.

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